مكة المكرمة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسزار معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، للاطلاع على استعدادات الرئاسة العامة لاستقبال ضيوف الرحمن، والتأكد من جاهزية الخدمات المقدمة لهم من خلال مكتب الرئاسة بالمطار.وأوصى الشيخ السديس العاملين بمكتب الرئاسة أن يعكسوا الصورة المشرقة لما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- من خدمة الإسلام والمسلمينوشدد على أن استشعار المسؤولية الدينية يقتضي مراعاة حق الله في التعامل السمح اللين مع ضيوف الرحمن، سائلاً الله - عز وجل - أن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل وأن يجزيهم خير الجزاء، على ما يقومون به في خدمة حجاج بيت الله الحرام.// انتهى //10:45ت م0030