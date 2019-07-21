الجزائر 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم باستقبال رسمي وشعبي ضخم للاعبي منتخب الجزائر لكرة القدم بعد عودته من مصر متوجا بكأس بطولة أمم أفريقيا.وسلطت الضوء على تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للشعب الجزائري على الفوز بالكأس الأفريقية.ورصدت عملية احتجاز البحرية الإيرانية ناقلة نفط تابعة لشركة النفط الجزائرية "سوناطراك"، بمضيق هرمز قبل إخلاء سبيلها بعد تدخل حكومة الجزائر.وأخبرت عن إصابة العشرات من الفلسطينيًين خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.وتابعت صحف الجزائر تطورات الأوضاع في اليمن، مشيرة إلى تنفيذ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، طلعات جوية نوعية دمرت خلالها مواقع حساسة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران في العاصمة صنعاء.// انتهى //11:54ت م0045