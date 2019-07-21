أبها 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير مساء غدٍ، حفل افتتاح منشآت نادي أبها الأدبي، وتكريم ثلاثة من رموز منطقة عسير في الفكر والتاريخ والأدب، وإطلاق (21 ( كتاباً جديداً بحضور مؤلفيها وكتابها.وأوضح رئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد بن علي آل مريع أن من أبرز المنشآت الجديدة التي سيفتتحها سموه غداً، مسرح حديث مجهز بجميع الإمكانات الفنية بالإضافة إلى قاعتين تدريبيتين مزودتين بجميع ما يحتاج إليه نشاط التدريب والورش، كما تشتمل المنشآت على وحدتين سكنيتين وصالة مكشوفة، وعدد من الغرف والخدمات.وأشار آل مريع إلى أن الاحتفال سيشهد تكريم الشاعر علي بن عبد الله مهدي الألمعي في مجال الشعر الوطني، والدكتور عمر بن غرامة العمروي في مجال تحقيق المخطوطات والدراسات المحلية في منطقة عسير، والدكتور غيثان بن علي بن جريس لما تميز به في مجال الدراسات التاريخية والنشاط التوثيقي.وأبان أن النادي سيطلق غداً 21 كتاباً من إصداراته لهذا العام، تنوعت مابين الأدب والفكر والتاريخ والإعلام.// انتهى //11:55ت م0046