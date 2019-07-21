القدس المحتلة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واساقتحمت ، اليوم جماعات يهودية متطرفة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.وذكرت مصادر فلسطينية في القدس ، أن مجموعات من المستوطنين وعدد من "الحاخامات"، اقتحموا باحات المسجد الأقصى ونفذوا جولاتهم الاستفزازية واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم".تجدر الإشارة إلى أن هذه اقتحامات تأتي اليوم تزامنا مع دعوات لجماعات متطرفة منضوية في إطار ما يسمى بـ"اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، باستباحة المسجد الأقصى بأعداد واسعة من المستوطنين.// انتهى //11:58ت م0048