عرعر 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسسخّر ما يقارب 322 متطوعاً ومتطوعة في الأندية الطلابية بجامعة الحدود الشمالية إمكاناتهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة العراق الشقيقية, وذلك في مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر, وذلك بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.وتأتي مشاركة المتطوعين والمتطوعات في الأندية الطلابية (نادي الجوالة ونادي السلامة المرورية والنادي الصحي والنادي التطوعي) في تقديم ضيافة القهوة والشاهي وتوزيع الوجبات وأكياس حفظ النعمة, ومساعدة كبار السن وتوزيع المياه, إضافة إلى المتابعة الصحية لعدد من الحالات عبر القافلة الطبية المتنقلة التابعة للجامعة.‏// انتهى //12:07ت م0050