القدس المحتلة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسطالبت منظمة التحرير الفلسطينية ، الأمم المتحدة "بممارسة صلاحياتها وتطبيق القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالأرض المحتلة عامة ومدينة القدس بشكل خاص، ووضع حد لحكومة الاحتلال الاستيطانية التي تخرج عن القوانين والأعراف الدولية بسياستها العنصرية".وحذرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها اليوم ، من إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم ست عشرة بناية مكونة من مئة شقة سكنية في منطقة واد الحمص، ببلدة صور باهر في القدس المحتلة.وقالت الدائرة "إن عملية الهدم هذه جزء من عملية هدم كبيرة تستهدف مئات الشقق السكنية قرب الجدار العنصري، وتصب في مخطط التطهير العرقي بهدف تهويد المدنية المقدسة، الأمر الذي يعتبر جريمة حرب حسب القوانين الدولية، ما يستوجب إيفاد لجنة مراقبة وتحقيق فورية، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني".وناشدت المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين والتصدي للفاشية الصهيونية التي استفحلت وسط حكومة المستوطنين.// انتهى //12:11ت م0052