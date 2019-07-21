الرياض 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسرفع مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن سعد بن نافل أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الاهتمام الكبير بقطاع الرياضة والدعم السخي للأندية الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في مؤتمر إستراتيجية دعم الأندية ، الذي يأتي امتدادًا لما يجده القطاع من دعم واهتمام كبيرين، وتوفير لكافة السبل ، لمواصلة النهوض برياضة الوطن ، ورفع اسم المملكة عاليًا في المحافل الدولية .وأشاد بن نافل بالجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لإطلاق إستراتيجية دعم الأندية ، وذلك بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد ، متمنيًا أن يحفظ الله قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.// انتهى //12:14ت م0053