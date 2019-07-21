جيزان 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واستقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للنساء اليوم في محافظة هروب التابع لمنطقة جازان وتستمر لمدة أسبوع، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لايوجد بها مكاتب للأحوال المدنية .وتقدم الوحدات المتنقلة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.// انتهى //12:14ت م0054