المدينة المنورة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسأصدر مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة طبعة حديثة من كتاب "عُرف الطيب من أخبار مكة ومدينة الحبيب" لمؤلفه غياث الدين أبو المكارم محمد بن محمد العاقولي المتوفى سنة 797هـ.ويعدّ الكتاب قيمة ثقافية وإضافة قيّمة للمكتبة المعاصرة بوصفه أحد المصادر التاريخية التي تجمع بين المدينتين المقدستين في مؤلف واحد, كما يتناول واقع الحرمين الشريفين في فترة زمنية محددة, ويقدّم وصفاً دقيقاً لأهم المعالم, كما يقدّم نبذة عن تاريخ بناء الكعبة المشرّفة وحجّ الأنبياء وصولاً إلى عهد النبوة, كما يشمل روايات تفصيلية عن المواقع التي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته.ويتناول الكتاب الجانب الشرعي للمعالم فيتحدث عن فضائلها وفضائل بعض الأعمال الصالحة فيها مستشهداً بالأحاديث النبوية, وأقوال الصحابة والتابعين, وأولي العلم من بعدهم.// انتهى //12:26ت م0058