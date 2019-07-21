الرياض 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسرفع رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي المهندس أحمد الصائغ ، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة إعلان إستراتيجية دعم الأندية ، و على الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة للرياضة السعودية ، مثمناً دعم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، وإقراره إستراتيجية دعم الأندية .ولفت النظر إلى أن هذه الإستراتيجية محفزة لكافة الأندية الرياضية ، وستسهم في مواصلة المسيرة الناجحة، مؤكداً أن نادي الأهلي بدأ في العمل على ملفات الحوكمة التي تحمي الأندية من هدر المال والوقت والجهد .// انتهى //13:44ت م0082