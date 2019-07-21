الرياض 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسرفع رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء عبد الله بن أحمد أبا نمي بالغ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، وذلك بمناسبة الدعم السخي للقطاع الرياضي في المملكة من خلال إستراتيجية دعم الأندية الرياضية.وأكد أبا نمي، أن هذا الدعم يأتي امتداداً لما يحظى به الرياضيين والرياضة في الوطن من عناية واهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة ، مشيراً إلى أن إستراتيجية دعم الأندية ستشكل نقلة كبيرة في أداء الأندية وتطوير العمل داخلها والاستفادة من الدعم المقدم وفق ضوابط وحوكمة مدروسة ، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على اهتمامه ومتابعته المستمرة لكافة التفاصيل المتعلقة بدعم الأندية وكافة الألعاب.// انتهى //13:56ت م0084