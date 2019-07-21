أبها 18 ذو القعدة1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسطرحت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها , عدداً من المواقع الاستثمارية في مختلف الأنشطة التجارية والخدمية للمستثمرين ورواد الأعمال.وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة وبلدياتها طرحت أكثر من 585 فرصة استثمارية متنوعة الأنشطة والاستخدامات في مزايدات عامة توزعت على مواقع مختلفة في مدينة أبها وكافة محافظات ومراكز منطقة عسير .ودعا الحميدي المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التعرف على هذه الفرص إلى الدخول عبر بوابة " فرص " الالكترونية التي تعتبر ضمن الخطوات التي نفذتها أمانة منطقة عسير لأتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار ،و ذلك بهدف أرشفة العقود و إنهاء و تحصيل الإيرادات وإنهاء إجراءات الفرص الاستثمارية بعد ترسيتها واعتمادها بشكل الكتروني مما سيضمن رفع مستوى الإنجاز وتسهيل الإجراءات .من جهتها أشارت مديرة التسويق بوكالة الاستثمار مرام العطوي أنه جرى إنشاء قاعدة بيانات تتضمن بيانات ومعلومات أكثر من ٧٧٠٠ مستثمر على مستوى المملكة وإشعارهم عبر خدمة الرسائل النصية بالفرص الاستثمارية .// انتهى //14:12ت م0087