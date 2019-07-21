عنيزة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسانطلقت اليوم المرحلة الثالثة من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام 1440 هـ ، التي تقيمها إدارة التعليم بمحافظة عنيزة تحت شعار "التدريب الصيفي .. خطوة في طريق مستقبلك"، التي تستمر حتى تاريخ 29 / 11 / 1440هـ ، في ثلاثة مواقع رئيسة وهي : مدرسة الشيخ ابن سعدي للبنين، ومركز التدريب التربوي في مبنى "أ"، ومركز التدريب في مركز الموهوبات بمجمع الروغاني للبنات.ويهدف البرنامج إلى استثمار فترة الإجازة الصيفية، وذلك من خلال تقديم 154 برنامجًا تطويريًا نوعيًا بما يتوافق مع احتياجات المعلمين والمعلمات وتخصصاتهم، حيث يستفيد من هذه البرامج التي تقدم على عدة مراحل أكثر من 4000 من شاغلي الوظائف التعليمية.واشتملت المرحلة الثانية على العديد من البرامج التي استفاد منها شاغلوا وشاغلات الوظائف التعليمية بالمحافظة، حيث جرى تقديم 11212 ساعة تدريبية خلال تلك المرحلة، بلغت حصة قطاع البنين من هذه الساعات التدريبية 5672 ساعة، فيما بلغت حصة قطاع البنات 5540 ساعة تدريبية، وذلك من خلال 39 برنامجا تدريبيا منها 21 برنامجا في قطاع البنين و18 برنامجا في قطاع البنات.وتضمنت البرامج النوعية " الأمن السيبراني، ومؤشرات قياس الأداء، وتلعيب التعليم، والاستيعاب المفاهيمي في تدريس العلوم، إضافة إلى دمج التقنية بالتعليم، والتعلم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة، واستراتيجية خرائط المفاهيم"، وغيرها من البرامج المتنوعة.// انتهى //14:13ت م0090