رياضي / رئيس نادي الفتح : استراتيجية دعم الأندية تؤسس لنقلة نوعية على مستوى الرياضة السعودية
الأحد 1440/11/18 هـ الموافق 2019/07/21 م واس
الرياض 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس
قدم رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد العفالق الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن استراتيجية دعم الأندية الرياضية .
وأكد رئيس نادي الفتح ، أن الاستراتيجية تؤسس لنقلة نوعية كبيرة على مستوى الرياضية السعودية بشكل عام ، وستحقق بإذن الله قفزات باسم رياضة الوطن تليق بهذا الدعم السخي .
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14:16ت م
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