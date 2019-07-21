الرياض 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسقدم رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد العفالق الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن استراتيجية دعم الأندية الرياضية .وأكد رئيس نادي الفتح ، أن الاستراتيجية تؤسس لنقلة نوعية كبيرة على مستوى الرياضية السعودية بشكل عام ، وستحقق بإذن الله قفزات باسم رياضة الوطن تليق بهذا الدعم السخي .// انتهى //14:16ت م0091