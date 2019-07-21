نجران 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسنفذت إدارة التعليم بمحافظة شرورة ممثلة في نادي الحي اليومين الماضية، عددًا من البرامج والدورات, وذلك ضمن برنامج "إجازتي 4".وأوضحت الإدارة أن النادي أقام ضمن المسار التطوعي فعالية نظافة الحدائق العامة بمشاركة 22 متطوعًا ودورة أساسيات لعبة تنس الطاولة ضمن المسار الترفيهي، كما نفذ المسار التدريبي لطلاب النادي وعدد من أفراد المجتمع دورة فن التعامل مع العملاء، فيما نفذ المسار الرياضي دورة الإسعافات الأولية لإصابات الملاعب.وبينت الإدارة أن البرامج تأتي في إطار استثمار أوقات فراغ الطلاب والطالبات عبر ممارسة أنشطة تعليمية وترويحية, وتنمي شخصياتهم في الجوانب الاجتماعية والعقلية.// انتهى //15:39ت م0111