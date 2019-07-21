نجران 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسنفذت إدارة التدريب والابتعاث للبنات بتعليم منطقة نجران اليوم، عددًا من الدورات المهنية التربوية, ضمن "برنامج التدريب الصيفي المهني" الذي يستهدف شاغلي الوظائف التعليمية بالمنطقة، كما يقدم برامج تطويرية نوعية لتحسين المخرجات التعليمية وتنمية وتأهيل الموارد البشرية.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران جابر مدخلي أن البرنامج الذي يأتي في أسبوعه الثالث شمل تقديم دورة منهجية STIM للعلوم والرياضيات، و مهارات معالجة الضعف القرائي، والتدريس وفق أنماط التعلم الأولية، إلى جانب مشروع الجدارات الوظيفية والتخطيط الاستراتيجي ومهارات التعامل مع طلاب الصفوف، وذلك بمركز التدريب التربوي بنجران.كما قام مركز التدريب التربوي بمحافظة حبونا بتنفيذ برنامجي اتخاذ القرار، والأسئلة الصفية لمتعلم القرن 21.وأبان مدخلي أن برنامج "التدريب الصيفي المهني" يقدم مجموعة اختيارية متنوعة من الدورات التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية, كما يوفر بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة لاستثمار أوقات العطلة الصيفية.// انتهى //15:40ت م0112