نجران 18 ذو القعدة 1440هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، جمعا من أسرة آل نصيب، الذين وفدوا لتقديم الشكر للقيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ولسمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، بمناسبة صدور القرار بتعيين الشيخ مانع بن جابر بن نصيب، شيخًا لشمل قبائل مواجد يام.ونوّه سمو أمير المنطقة بما يعيشه المجتمع السعودي من الألفة والتآخي، بفضل تمسكه بتعاليم الدين الحنيف والتفافه حول ولاة أمره، مما كان سببًا لما تعيشه البلاد من الأمن والنعيم ولله الحمد، سائلا الله لشيخ الشمل المعين التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وحاثًا على السعي إلى خدمة المجتمع الكريم، والحفاظ على لمّ الشمل.وأكد شيخ شمل مواجد يام في كلمة ألقاها أمام سموه، استمرار الأسرة على العهد في السمع والطاعة لولاة الأمر، والتزامها في خدمة الدين ثم الملك والوطن.//انتهى//15:41ت م0113