القريات 18ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واساستهل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الحج بالمنطقة اليوم، زيارته التفقدية لمحافظة القريات ، بالتأكيد على جاهزية الجهات ذات العلاقة بمنفذ جمرك الحديثة الحدودي مع دولة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لاستقبال الحجاج القادمين عبر المنفذ خلال الأيام القادمة .جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم بصالة الاجتماعات بمقر محافظة القريات بفريق عمل الحج بمحافظة القريات بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان والمستشار الخاص لسموه الدكتور أحمد بن محمد السناني والجهات ذات العلاقة .وفي بداية الاجتماع استمع سموه لعرض من محافظ القريات بالنيابة محمد بن شتيوي الجهني عن الجهود التي قامت بها المحافظة لتوفير الإمكانات التي تعمل على تسهيل دخول ضيوف الرحمن عبر المنفذ والخدمات التي قدمتها الجهات المعنية باستقبال الحجاج.وأكد سمو أمير منطقة الجوف على الجميع بتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتسهيل إجراءات دخولهم وتأمين كل الخدمات التي يحتاجونها، معرباً سموه عن شكره للجهات التي تقوم على خدمة ضيوف الرحمن وما يقومون به من جهود .ووجه سموه الفريق برفع تقارير أسبوعية للجنة التنفيذية عن سير العمل حتى عودة الحجاج إلى بلادهم سالمين، في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خدمات جليلة وتسخير كافة الإمكانات لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والحجاج .// انتهى //15:42ت م0114