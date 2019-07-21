أحد المسارحة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليه 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غدا محاضرة بعنوان" أهمية لزوم جماعة المسلمين " ، وذلك في مسجد أبي بكر الصديق بإسكان الملك عبدالله التنموي بالحصمة.وتأتي المحاضرة التي يقدمها الشيخ محمد بن عبده الشراحيلي بعد صلاة المغرب ضمن محاضرات الأمن الفكري التي ينفذها الفرع خلال هذا الشهر.//انتهى//15:43ت م0117