أبها 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليه 2019 م واسنظمت كلية العلوم والآداب بسراة عبيدة التابعة لجامعة الملك خالد عدداً من الفعاليات والبرامج الرياضية والثقافية في محافظة سراة عبيدة لتفعيل مبادرة "حسن الوفادة" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير.وأوضح عميد الكلية الدكتور محمد بن متعب بن كردم أن الفعالية الرئيسة هي بطولة لكرة القدم على كأس جامعة الملك خالد، وتستمر لمدة 13 يوماً بالشراكة بين كلية العلوم والآداب في المحافظة ونادي الفرسان، شاركت فيها 10 فرق تمثل المحافظة والإدارات الحكومية والمراكز التابعة لها، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين بواقع مباراتين يوميّاً بعد المغرب وبعد العشاء بحضور حكام معتمدين، ويتخلل كل مباراة، جائزة لأحسن لاعب، وجائزتان للحضور الجماهيري.وأشار ابن كردم أنه تقام على هامش البطولة برامج مختلفة شملت معرضاً تفاعلياً للإدارات الحكومية والقطاع الخاص (القطاع الصحي – الأحوال المدنية – مكافحة المخدرات – المجلس البلدي – الضمان الاجتماعي – نادي الحي بإدارة التعليم ) وورشة عمل تشكيلية للفنان نايف البشري، بالإضافة إلى دورات تدريبية وفنية وأمسيات شعرية واختراق الضاحية بالتعاون مع نادي الحي.// انتهى //15:44ت م0119