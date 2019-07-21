الرياض 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واستستعد المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، للمشاركة في أولمبياد الكيمياء الدولي IChO 2019 الذي يقام في فرنسا خلال الفترة من 21 إلى 30 يوليو بمشاركة 80 دولة.وتشارك المملكة في المسابقة بفريق يضم 3 طلاب وطالبة هم: رباب الرفيعي من إدارة تعليم الأحساء، ومحمد الخريصي وأسامة العلي من إدارة تعليم الرياض، وإياد الصالحي من إدارة تعليم الشرقية.وخاض الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الكيمياء الدولي، فترة إعداد و سلسلة من الملتقيات التدريبية التي أقيمت بالتعاون بين "موهبة"، ووزارة التعليم، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، تحت إشراف نخبة من المدربين السعوديين والأجانب، للمنافسة على المراكز الأولى وجوائز الأولمبياد .وتم ترشيح الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الكيمياء الدولي، من خلال سلسلة من الاختبارات ونتائج التقويم في الملتقيات التدريبية التي تقام بالتعاون بين "موهبة"، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست".وتعد هذه المشاركة التاسعة للمملكة في الأولمبياد الدولي للكيمياء، حيث انطلقت مشاركة الفريق السعودي عام 2011، وكان ترتيب المملكة 61 من بين 70 دولة، وتوالت المشاركات السعودية لتحتل المملكة في عام 2018 المركز 28 من بين 78 دولة وتتقدم 33 مركزا مقارنة بأولى مشاركتها في المسابقة عام 2011.وحققت المملكة 21 ميدالية خلال مشاركاتها في الأولمبياد من بينها 5 ميداليات فضية و 16 ميدالية برونزية.ويعد الأولمبياد مسابقة دولية سنوية في الكيمياء لطلاب المرحلة الثانوية، وتعقد في نهاية العام الدراسي وتستمر لمدة عشرة أيام.ويهدف الأولمبياد إلى تعزيز الصلات والتعاون بين الطلاب وتبادل الخبرات التربوية والعلمية بين الدول المختلفة، وتقوم الدولة المضيفة بتنظيم وإعداد الأسئلة التي تتكون من جزئين نظري وعملي.بدأت المسابقة في تشيكوسلوفاكيا عام 1968 حيث كان الأولمبياد جزءاً من نظام التعليم الثانوي في جميع بلدان الكتلة السوفييتية السابق ، حتى تقرر قيام دول مختلفة باستضافة المسابقة سنوياً، وشارك في النسخة الأولى 3 دول فقط هي تشيكوسلوفاكيا وبولندا وهنغاريا.// انتهى //15:44ت م0121