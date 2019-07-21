ظهران الجنوب 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسقام أكثر من 200 رياضي من فريق "متحدو عسير للدراجات النارية" اليوم, بزيارة لأبطال الحد الجنوبي بمحافظة ظهران الجنوب, وكان في استقبالهم بمقر مركز الاحتفالات المحافظ محمد بن فلاح القرقاح وعدد من القيادات العسكرية ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية وشملت جولة الفريق وسط المدينة ومعالم المحافظة التراثية والسياحية.كما قام الفريق بزيارة القصر التراثي العائد للبلدية بحي الجنازرية والمخصص كمجلس لمبادرة "حسن الوفادة" التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في محافظات المنطقة، مستمعين إلى شرح مفصل عن محتوياته من قبل رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف.وتأتي جولة الفريق ضمن فعالية بايكرز السعودية التي تنظمها أمانة منطقة عسير مع فريق متحدون للدراجات النارية ضمن فعاليات، النسخة الثانية من رالي "وطننا سياحتنا 2"، التي ينظمها الفريق بالشراكة مع أمانة منطقة عسير ، وبرعاية من إمارة المنطقة والهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.// انتهى //15:45ت م0122