جيزان 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه ومواساته لأسرة وذوي المبتعث قاسم بن يحيى عداوي - رحمه الله - الذي توفي غرقًا في الولايات المتحدة الأمريكية.وأعرب سموه عن تعازيه ومواساته لأسرته وذويه، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الصبر والسلوان.من جهتهم أعرب أفراد أسرة الفقيد وذووه عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروهاً.// انتهى //15:54ت م0123