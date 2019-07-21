محايل 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسأوقفت بلدية المجاردة اليوم, تعديات على مساحة 15 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بوادي الغيل التابع لمركز خاط.وأوضح محافظ المجاردة سعيد بن علي دلبوح أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.// انتهى //16:00ت م0125