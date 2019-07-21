الرياض 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية لدى المملكة الدكتور ماهيندا براساد سنغ راجبوت.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:02ت م0138