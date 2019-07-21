الرياض 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسينطلق غدا الاثنين 19 / 11 / 1440هـ الموافق 22 / 7 / 2019م الإعلان ماراثون الحضارة والعلوم الذي تنظمه دارة الملك عبدالعزيز ممثلة في مشروع "ويكي دوّن " بالشراكة التطوعية مع الملحقية السعودية الثقافية في استراليا ممثلة في " سعودي ويكيبيديانز " ويهدف الماراثون الأول من نوعه إلى زيادة المحتوى العربي في الموسوعة العالمية الحرة " ويكيبيديا" من خلال مسابقة تنافسية بين الطلاب السعوديين المبتعثين في استراليا ومرافقيهم تتلخص في ترجمة خمس مقالات إلى اللغة العربية في الموسوعة العالمية أوتطويرها بالتنقيح والتصويب أو الإضافة .وتبدأ غدا عملية تسجيل الطلاب الراغبين في المشاركة بعد فتح حساب لهم في ويكيبيديا وحتى يوم 24 / 11 / 1440هـ الموافق 27 / 7،2019م حيث تبدأ ورش العمل للمشاركين والمشاركات لإيصال رسالة الماراثون وأهدافه للطلاب والطالبات المشاركات وشروط المشاركة والمقالات المترجمة والمطورة وكل ما يتعلق بالتواصل مع منظم الماراثون والجوانب الأخرى كافة، على أن تبدأ المسابقة الفعلية يوم 26/11/1440هـ الموافق 29/7/2019م وتستمر شهرا كاملاً ثم تعلن نتائج الماراثون بعد تقييم المشاركات وفق لجنة مشتركة يوم 7/1/1441هـ الموافق 8/9/2019م حيث سيتم الإعلان عن عشرة فائزين وفائزات ، ومن المتوقع أن يصنع الماراثون بؤرة للمدونين تتسع وتتعمق مع مرور الوقت وتزايد تجربة المدون .ويكون بذلك مشروع ويكي دوّن ومشروع أنتمي خطى خطوة نوعية وفعلية بفتح مسار جديد لدعم المحتوى العربي وإثرائه في الموسوعة الحرة العالمية " ويكيبيديا " بعد أن أطلق هذه المبادرة بإشراك الطلبة المبتعثين ومرافقيهم في استراليا في الماراثون بالشراكة التطوعية بين دارة الملك عبدالعزيز والملحقية السعودية الثقافية في استراليا في محاولة جادة لجذب مزيد من المدونين والمطورين للمقالات الويكيبيدية وترجمة أخرى إلى اللغة العربية لرفع منسوب المعلومات العربية في شتى الجوانب عن طريق المسابقة، في محاولة من الدارة لتقديم نموذج مثالي للجهات التعليمية والعلمية في المملكة العربية السعودية لانتهاج أفكار وأنشطة مماثلة تدعم توجهات وطموحات رفع نسبة المشاركة العربية في ويكيبيديا العالمية .ويخْلُص ماراثون "تاريخ الحضارة والعلوم" فضلا عن الأهداف السابقة إلى نشر ثقافة التطوع في إثراء المحتوى العربي المتاح للجميع وذلك من خلال إقامة ورش العمل والبرامج التدريبية وإعلان المسابقات عبر الموسوعة لإنشاء مقالات جيدة وتطوير وترجمة مقالات الموسوعة من اللغات الأجنبية لرفع رصيد المدونات فيها باللغة العربية وذلك من خلال تقديم الجوائز النقدية والعينية للفائزين والفائزات، تحت إشراف مشروع ويكي دون ومشروع أنتمي بدارة الملك عبدالعزيز والملحقية الثقافية السعودية في استراليا ووفق منهج تحكيمي يرسخ القواعد الأساسية للكتابة في الموسوعة العالمية الحرة .ويعزز الماراثون الذي يستمر على مدى ما يقارب شهرا مقدرة المبتعثين والمرافقين لهم في استراليا توسيع نطاق مجالات التدوين نظراً لأهمية الحضارة الاسلامية ودورها الإنساني، وحددت مجالات الماراثون في : تاريخ العلوم عند المسلمين (العلوم ، الرياضيات ، الطب ، الفلك ، الترجمة ، الكيمياء ، الفلسفة ) والثقافة والفنون، والعمارة الإسلامية، والكشوف الجغرافية، والعلوم المعاصرة في العلوم ، الرياضيات ، الطب ، الفلك ، الترجمة ، الكيمياء ، الفلسفة .وتسعى المسابقة الماراثونية إلى ربط الطلاب والطالبات بهويتهم السعودية وقيمهم العربية والإسلامية وتعزير عناصر الانتماء لديهم وجذبهم إلى قراءة إنجازات العلماء العرب والمسلمين وترسيخ ثقافة التطوع فضلا عن تزويدهم بمجموعة من المهارات والأدوات المتخصصة التي تساعدهم في العمل على دعم هذا التوجه العربي عموما، وتكوين مجتمع تفاعلي يربط المهتمين في إثراء المحتوى العربي ويضمن استدامة المبادرة .وتؤكد الدارة من خلال هذا الماراثون كمسابقة علمية على ترسيخ رسالتها تجاه مكتسبات العالم العربي والإسلامي الحضارية عبر تاريخهما من خلال دعوة الشباب السعودي للمبادرة بتزويد الموسوعة العالمية الحرة بكل جديد يظهر أو يحدث عن الإنجازات العربية والإسلامية بالرجوع الى أمهات الكتب والمعلومات الموثقة والاستناد على المعلومات الحقيقية ، حيث تسعى دارة الملك عبدالعزيز إلى الشراكة مع ملحقيات سعودية ثقافية في الخارج مستقبلا ضمن هذه المبادرة .يذكر أن مشروع ويكي دون ، هو أحد مشروعات مركز التاريخ السعودي الرقمي بدارة الملك عبد العزيز ، ويهدف إلى تغذية المحتوى الرقمي السعودي والعربي والإسلامي في ويكيبيديا بشكل دائم لينضم للجهود السعودية المتصاعدة في هذا الجانب المهم بهدف التواصل مع الآخرين في العالم والاعتزاز بمنجزات العقل العربي والإسلامي النظرية والتطبيقية ، كما يقدم المشروع من خلال العمل التطوعي للمؤسسات التعليمية والمراكز العلمية والأفراد خدمات مساندة هي : التدريب ، الاستشارات ، الشراكات ، المسابقات الإثرائية ، مركزا على موضوعات : التاريخ ، التراث ، الحضارة ، المعالم ، الإعلام ، السير ، حيث تنطلق رسالته من تعريف وتثقيف المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية بعمق تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي عبر الموسوعة الحرّة العالمية "ويكيبيديا" .// انتهى //17:21ت م0141