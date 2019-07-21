الباحة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليه 2019 م واسنظمت جمعية إكرام المسنين بمنطقة الباحة، أمس, فعالية رياضية بعنوان "جدد شبابك", بالتعاون مع جمعية النحالين التعاونية بالباحة, بحضور محافظ بلجرشي غلاب بن غالب ابو خشيم, حيث تهدف الفعالية إلى التوعية بأهمية المشي على الصحة خاصة لكبار السن.وأنطلقت الفعالية، التي شارك فيها عدد من كبار السن، من سوق السبت التاريخي مرورا بقرية الصقاع والعودة مرة أخرى إلى سوق السبت.وقدم رئيس مجلس ادارة جمعية اكرام المسنين بالباحة شكره وتقديره لمحافظ بلجرشي على رعايته ومشاركته في هذه الفعالية, مشيراً إلى أن هذا البرنامج المجتمعي الثاني الذي تنظمه الجمعية ضمن أهدافها خلال أسبوعين، وسبقه برنامج "في بيتنا مسن"، وتأتي هذه البرامج إيمانا بدور الجمعية في الإسهام بتوعية المجتمع ورفع مستوى الوعي.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية إكرام المسنين بالباحة عبدالرحمن ابو رياح، أن هذه الفعالية تقام للعام الثاني على التوالي هدفها توعية المجتمع وكبار السن بأهمية المشي، وقد لاقت نجاحا وسيعقبها العديد من البرامج التي تلامس المجتمع وتحقق أهداف الجمعية.//انتهى//17:21ت م0142