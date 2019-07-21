عام / الجيش الجزائري يكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوب البلاد
الأحد 1440/11/18 هـ الموافق 2019/07/21 م واس
الجزائر 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس
كشفت وحدات من الجيش والجمارك الجزائريين مخبأ للأسلحة والذخيرة بمحافظة تمنراست الحدودية جنوب الجزائر .
وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم بأن مخبأ الأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش من نوع" RPK "، وثلاث بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، وبندقية من نوع" G-3 "، وجهاز تسديد، وثمان قذائف هاون عيار 82 ملم، إضافة إلى كمية من الذخيرة.
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