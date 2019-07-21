الجزائر 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسكشفت وحدات من الجيش والجمارك الجزائريين مخبأ للأسلحة والذخيرة بمحافظة تمنراست الحدودية جنوب الجزائر .وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم بأن مخبأ الأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش من نوع" RPK "، وثلاث بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، وبندقية من نوع" G-3 "، وجهاز تسديد، وثمان قذائف هاون عيار 82 ملم، إضافة إلى كمية من الذخيرة.// انتهى //17:21ت م0143