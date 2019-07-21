عرعر 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليه 2019 م واساختتمت الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة الحدود الشمالية "معافى"، أمس, فعاليات معسكر معافى الشبابي الثاني, بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية النوري بن علي العنزي، وذلك في المدينة الرياضية بعرعر، ضمن مبادرة صيفنا مهارات التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير ‏فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشماليةوأوضحت الجمعية أن عدد المشاركين في المعسكر تجاوز 60 مشاركاً وتم إلقاء عدد من المحاضرات عن خطر المخدرات واستهدافها لأمن المجتمع لاسيما لفئة الشباب.وتضمن المعسكر عدد من الفعاليات، منها اللقاء الثقافي التوعوي ومسابقة الفرسان الثقافة ودوي معافى الرياضي ومارثون.وفي الختام كرم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ورئيس مجلس الادارة الدكتور رضاء العنزي الداعمين والمنظمين والفائزين.// انتهى //17:21ت م0144