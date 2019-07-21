جدة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسأطلقت مكتبة الملك فهد العامة بجدة اليوم ، المرحلة الأخيرة من مبادرة "الحي القارئ"، إحدى المبادرات الصيفية المقامة بالمكتبة ، التي تُسهم عبر أنشطتها اليومية في تثقيف النشء وصناعة جيل قادر على القراءة والتحليل والبحث والتفكير ، وغرس أسس التقدم والتفوق من خلال العودة إلى القراءة ، وذلك بقاعة التدريب بالمكتبة.وتهدف المبادرة التي بدأت برامجها في الــ 20 من شهر شوال الماضي ، وتستمر حتى نهاية شهر ذي القعدة الجاري ، إلى إيجاد بيئة جاذبة ومواتية للنمو الثقافي والفكري لدى النشء ، إلى جانب توفير المادة العلمية التفاعلية لبناء جيل مثقف يساهم في بناء أمته ووطنه ، ويشارك في نهضة المجتمع.وتتنوع أنشطة المبادرة بين الترفيهية والتثقيف والتربية ، وبرامج اجتماعية وتطويرية ، وبرنامج "كأس القرّاء" المسابقة الثقافية التنافسية بين النشء للحصول على كأس القراءة ، وبرنامج فن الإلقاء الذي يسهم في تعليم وتنمية مهارات الإلقاء ، واستضافات إثرائية عبر برنامج إشراقات.كما تركّز المبادرة على تقليص الفجوة الثقافية بين النشء وحب المطالعة من خلال تعزيز مهارات القراءة وتنمية الوعي المعرفي ، وغرس ثقافة القراءة لدى الأجيال الجديدة ببرامجها وتفعيل مشاركات النشء في مثل هذه المبادرات.// انتهى //17:22ت م0145