الرياض 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسنظمت الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأرامل والمطلقات "أيامى" اليوم، دورة (الادخار المالي) ضمن فعاليات برنامجها الصيفي (صيف أيامى ..همم تتسامى).وأوضحت المساعدة المكلفة لشؤون الإدارة النسائية ومديرة التمكين هدى السيف أن برنامج (صيف أيامى ..همم تتسامى) يأتي ضمن رسالة الجمعية في توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمستفيدات، من خلال تقديم باقة من برامج الترفيه والتثقيف وتطوير الذات، والتأهيل والاستشارات.وأضافت أن البرنامج يستهدف الأرامل والمطلقات وبناتهن ومن في حكمهن، مشيرة إلى أن الجمعية تسعى إلى تحسين أوضاع الأرامل والمطلقات ورعايتهن وتقديم البرامج والأنشطة، وتمكينهن وتعزيز قدراتهن الإنتاجية في مجالات الحياة, مؤكدة أن البرنامج متاح لكافة فئات المجتمع للمساهمة في نشر الوعي المالي.من جانبها أفادت مدربة الدورة أسماء الجيلاني أن الدورة تهدف إلى تعريف المتدربة بكيفية تحقيق الاستقرار المالي الأسري، وتطبيق مبادئ ترشيد الإنفاق عند الشراء، كما تتعرف على أهمية اقتصاديات الأسرة، واستنتاج التخطيط للادخار، وإعداد ميزانية مع الدخل الأسري.وأضافت الجيلاني أن الدورة تتناول مفهوم الميزانية بشكل عام وميزانية الأسرة وأهمية إعدادها، والآثار المترتبة على إهمالها، والأسس التي تبنى عليها ميزانية المنزل، ومكوناتها، وخطوات وضعها.//انتهى//18:06ت م0154