الرياض 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلةً بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة ، حملة التبرع بالدم السنوية في مدينة تدريب الأمن العام بالمنطقة التي تستمر مدة 4 أيام .وأوضح المدير العام للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على أعمال الحج الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي أن هذه الحملة ضمن الخطط التي تقدمها الإدارة لمنسوبي وزارة الداخلية وأمن الدولة ولجنودنا البواسل بالحد الجنوبي التي تعبر عن اللُّحمة الوطنية بين أبناء هذا الوطن المعطاء وتكاتف رجال الأمن في مختلف القطاعات العسكرية سواء ممن يذودون عن حدود وطننا أو ممن يعملون في خدمة ضيوف الرحمن مشيرًا إلى أن حملات التبرع بالدم تستهدف القطاعات العسكرية وستتواصل ضمن الخطط الزمنية المعدة لهدف توفير أكبر نسبة من الدم ومشتقاته .// انتهى //18:24ت م0157