جيزان 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازيه ومواساته لأسرة وذوي المبتعث قاسم بن يحيى عداوي -رحمه الله - الذي توفي غرقا في شلالات نياقرا بالولايات المتحدة الأمريكية .وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد قاسم عداوي ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الصبر والسلوان .من جانبهم عبر أفراد أسرة وذوو الفقيد قاسم عداوي عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروهاً.//انتهى//18:31ت م0158