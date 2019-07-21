اجتماعي / سمو نائب أمير منطقة جازان يعزي في وفاة غريق نياقرا المبتعث عداوي
الأحد 1440/11/18 هـ الموافق 2019/07/21 م واس
جيزان 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازيه ومواساته لأسرة وذوي المبتعث قاسم بن يحيى عداوي -رحمه الله - الذي توفي غرقا في شلالات نياقرا بالولايات المتحدة الأمريكية .
وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد قاسم عداوي ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الصبر والسلوان .
من جانبهم عبر أفراد أسرة وذوو الفقيد قاسم عداوي عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروهاً.
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18:31ت م
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