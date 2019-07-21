عام / "جهود المملكة في نصرة قضايا المسلمين" محاضرة بتعاوني جدة غداً
الأحد 1440/11/18 هـ الموافق 2019/07/21 م واس
جدة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس
ينظم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ، بمحافظة جدة ، عقب صلاة العشاء غداً ، محاضرة بعنوان "جهود المملكة في نصرة قضايا المسلمين" ، يُلقيها الشيخ صفوان بن محمد اليحياوي , وذلك بمقر ملتقى المدينة الشبابي في حي الورود بالمحافظة .
وتأتي المحاضرة ، ضمن برامج وأنشطة ملتقى المدينة الشبابي الدعوية التي ينظمها المركز .
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18:37ت م
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