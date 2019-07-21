جدة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ، بمحافظة جدة ، عقب صلاة العشاء غداً ، محاضرة بعنوان "جهود المملكة في نصرة قضايا المسلمين" ، يُلقيها الشيخ صفوان بن محمد اليحياوي , وذلك بمقر ملتقى المدينة الشبابي في حي الورود بالمحافظة .وتأتي المحاضرة ، ضمن برامج وأنشطة ملتقى المدينة الشبابي الدعوية التي ينظمها المركز .// انتهى //18:37ت م0159