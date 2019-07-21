السيح 18 ذو القعدة 1440هـ الموافق 21 يوليو 2019م واس‏تطلق لجنة التنمية الاجتماعية في نعجان التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية غداً ، فعاليات الملتقى الصيفي العاشر الذي تنظمه اللجنة في مقرها بحي الطويلعه.‏ويهدف الملتقى إلى حتواء الشباب وحفظ أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ، وتعزيز القيم الوطنية في نفوسهم وغرس المبادىء لدى الناشئة .وتشتمل فعاليات الملتقى على حزمة من البرامج الصيفية التي تستهدف شريحة الشباب والنشء ومنها مجموعة من البرامج الاجتماعية والثقافية والرياضية والصحية بجانب برامج في تنمية المهارات والقدرات بمشاركة نخبة من المتخصصين.ويأتي الملتقى ضمن سلسلة المناشط الاجتماعية التي تنظمها اللجنة خلال إجازة الصيف ، الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //18:37ت م0160