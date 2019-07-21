الرياض 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسأعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة عن تقدم 6 لاعبين للانتقال من أنديتهم بعد انتهاء الفترة المحددة للانتقال بعد استيفاء شروط لائحة الانتقالواللاعبون هم فهد السالك لاعب أحد " دولي أساسي"، هاني محمد ال محمد لاعب الهلال "دولي سابق" ، عبدالرحمن الدوسري لاعب الهلال " دولي سابق"، مصطفي الهوساوي لاعب النصر " دولي سابق"، عادل الدوسري لاعب النصر "لاعب نادي"، حسين النمر لاعب السلام " لاعب نادي"وطالب الاتحاد الأندية التي لدية رغبة في انتقال احد لاعبين إشعار الاتحاد خلال الفترة 1440/11/21 -1440/12/17.يذكر أن الاتحاد سيأخذ بقيمة السقف الأعلى للانتقال وفي حالة تساوى الأندية في العرض المقدم يحق للنادي الاحتفاظ في اللاعب على أن يتم دفع قيمة المبلغ المحدد حسب اللائحة المعلنة من الاتحاد.وشدد الاتحاد إلى عدم الالتفات بعد التاريخ المحدد بعد ذلك للعروض المقدمة.//انتهى //18:48ت م0163