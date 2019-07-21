السيح 18 ذو القعدة 1440هـ الموافق 21 يوليو 2019م واستنطلق غداً بمدينة السيح بطولة سداسيات كرة القدم ، التي تنظمها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ممثلة في عمادة شؤون الطلاب ، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الصيفي الجامعي الثاني.ويشارك في البطولة 8 فرق تمثل أندية الأحياء التابعة لتعليم الخرج ، وتقام على ملاعب إسكان الطلاب في مقر الجامعة بمدينة السيح.وتهدف الجامعة من إقامة البطولة إلى بث روح التنافس بين الشباب من منسوبي أندية الأحياء ، وصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم ، وتحقيق الشراكة مع مختلف القطاعات التعليمية لاطلاع الطلاب ومنسوبيهم على البيئة الجامعيةوالخدمات المقدمة بها.الجدير بالذكر أن الملتقى الصيفي الجامعي الثاني الذي تشرف عليه عمادة شؤون الطلاب بالجامعة انطلق يوم الاثنين 5 / 11 /1440هـ ، ويشتمل على حزمة من الفعاليات والبرامج المتميزة ، التي تنوعت بين الدورات التدريبية والمسابقات الثقافية والرياضية .// انتهى //19:04ت م0165