رياضي / انطلاق بطولة سداسيات كرة القدم في جامعة الأمير سطام غداً
الأحد 1440/11/18 هـ الموافق 2019/07/21 م واس
السيح 18 ذو القعدة 1440هـ الموافق 21 يوليو 2019م واس
تنطلق غداً بمدينة السيح بطولة سداسيات كرة القدم ، التي تنظمها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ممثلة في عمادة شؤون الطلاب ، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الصيفي الجامعي الثاني.
ويشارك في البطولة 8 فرق تمثل أندية الأحياء التابعة لتعليم الخرج ، وتقام على ملاعب إسكان الطلاب في مقر الجامعة بمدينة السيح.
وتهدف الجامعة من إقامة البطولة إلى بث روح التنافس بين الشباب من منسوبي أندية الأحياء ، وصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم ، وتحقيق الشراكة مع مختلف القطاعات التعليمية لاطلاع الطلاب ومنسوبيهم على البيئة الجامعية
والخدمات المقدمة بها.
الجدير بالذكر أن الملتقى الصيفي الجامعي الثاني الذي تشرف عليه عمادة شؤون الطلاب بالجامعة انطلق يوم الاثنين 5 / 11 /1440هـ ، ويشتمل على حزمة من الفعاليات والبرامج المتميزة ، التي تنوعت بين الدورات التدريبية والمسابقات الثقافية والرياضية .
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19:04ت م
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