ثقافي / ملتقى المدينة الشبابية بجدة يواصل فعالياته
الأحد 1440/11/18 هـ الموافق 2019/07/21 م واس
جدة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس
يواصل ملتقى المدينة الشبابية الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، غداً , إقامة فعالياته وبرامجه وأنشطته المنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع ، وذلك بحي الورود على شارع الأمير ماجد جنوب الأندلس مول.
وأفاد المشرف على الملتقى الشيخ صفوان بن محمد اليحياوي أن الملتقى الذي تستمر فعالياته إلى نهاية شهر ذو القعدة الجاري ، يحفَل بالعديد من الفعاليات الثقافية ، والرياضية ، والتدريبية ، والمحاضرات الدينية ، وبرامج الأطفال ، والمسابقات ، وألعاب ترفيهية وبرامج نسائية تدريبية ودعوية مختلفة في قاعات مُخصصة لهذا الشأن.
وبين اليحياوي أن هناك أيضاً العديد من البرامج الدعوية والمحاضرات التي يقدمها عدد من المشايخ الفضلاء ، إلى جانب تنوع الانشطة التي يقدمها الملتقى ما بين الأمسيات ، واللقاءات التدريبية لتحقق كل الجوانب التي يرغب المشارك في تطويرها في جو تدريبي مميز ، وكذا مشاركة الفرق الترفيهية للفتيان والفتيات ، وبعض الفرق الإنشادية على مسارح الملتقى.
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19:22ت م
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