جدة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسيواصل ملتقى المدينة الشبابية الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، غداً , إقامة فعالياته وبرامجه وأنشطته المنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع ، وذلك بحي الورود على شارع الأمير ماجد جنوب الأندلس مول.وأفاد المشرف على الملتقى الشيخ صفوان بن محمد اليحياوي أن الملتقى الذي تستمر فعالياته إلى نهاية شهر ذو القعدة الجاري ، يحفَل بالعديد من الفعاليات الثقافية ، والرياضية ، والتدريبية ، والمحاضرات الدينية ، وبرامج الأطفال ، والمسابقات ، وألعاب ترفيهية وبرامج نسائية تدريبية ودعوية مختلفة في قاعات مُخصصة لهذا الشأن.وبين اليحياوي أن هناك أيضاً العديد من البرامج الدعوية والمحاضرات التي يقدمها عدد من المشايخ الفضلاء ، إلى جانب تنوع الانشطة التي يقدمها الملتقى ما بين الأمسيات ، واللقاءات التدريبية لتحقق كل الجوانب التي يرغب المشارك في تطويرها في جو تدريبي مميز ، وكذا مشاركة الفرق الترفيهية للفتيان والفتيات ، وبعض الفرق الإنشادية على مسارح الملتقى.// انتهى //19:22ت م0167