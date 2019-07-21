بكين 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي في العاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى الصين.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وتوطيد أطر التعاون في مختلف المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والسياحية والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.// انتهى //19:42ت م0170