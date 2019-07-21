واشنطن 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسقام وفد جمعية الكشافة العربية السعودية المشارك في الجامبوري الكشفي العالمي 24 ، الذي تبدأ فعالياته غدًا, وذلك في محمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم بجولة سياحية بالعاصمة واشنطن شملت مبنى كابيتول.واطلعوا خلالها على المكتبة التي تضم مجموعة واسعة من الكتب القديمة في المجالات المختلفة ، كما زاروا متنزه ناشونال مول وشاهدوا العديد من القطع الأثرية ومجموعة واسعة من المقتنيات والتحف.كما اطلعوا من خلال حديقة البيت الأبيض على البيت الأبيض ، فيما قاموا بزيارة لمتحف الطيران والفضاء الوطني ، وزيارة لنصب لنكولن التذكاري.// انتهى //20:16ت م0172