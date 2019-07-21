الرياض 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسأطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية حملة " تملّك فكرتك ", التي تهدف لتوعية المجتمع السعودي بالفرق بين الفكرة المجرّدة وبين حق الملكية الفكريةوأوضحت الهيئة أن الأفكار لوحدها لا يمكن حمايتها فهي شيء غير ملموس لا يمكن إضافة الحماية القانونية عليها, مؤكدةَ أن التحدي الحقيقي يكمن فيما يتم إضافته للفكرة من جهد أو تعبير ليجعل منها شيئاً جديداً وملموساً له وجود حقيقي.وأشارت الهيئة إلى كيفية تحويل الفكرة إلى حق ملكية فكرية حيث يتم ذلك بإضافة عمل على الفكرة ليجعلها تكتسب مظهراً خارجياً وتكون منتجاً واقعياً، فعلى سبيل المثال لا الحصر براءة الاختراع تمنح الحماية القانونية على منتج تقني جديد أو طريقة تصنيعه، أما حقوق المؤلف فهي تحمي الإبداعات الفكرية للمؤلفين سواءً كان منتجاً مرئياً أو مسموعاً مثل القصائد أو الكتب أو الصور وغيرها من المصنفات، فيما العلامة التجارية تحافظ على الهوية وتعطي لها قيمة مثل الشعارات والرموز والنصوص، أما النموذج الصناعي يحمي الشكل الخارجي للمنتج مثل الحقائب وعبوة العطور.// انتهى //20:42ت م0175