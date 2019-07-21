تبوك 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسأطلقت أمانة منطقة تبوك بالتعاون مع 11 فنانًا تشكيلياً مبادرة معالجة التشوه البصري في شوارع المنطقة ، وتزيين جداريات فنية بأنامل الفنانين والفنانات.وانطلقت المبادرة في مدينة تبوك حيث تم تزيين جدارية بمساحة تتجاوز الـ 1250 متراً مربعاً ، مستخدمين في رسمهم أربعة أساليب فنية مابين التأثيري والواقعي والجرافيت والحروفيات واحتوت الجدارية على رمزية الخيل العربي المطرز بالحروفيات، وتم الانتهاء من العمل الأولي في فترة لم تتجاوز الـ 7 أيام.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان أن أمانة المنطقة تسعى من خلال هذه المبادرة التي يشرف عليها المهندس ذيب العطوي إلى تحويل التشوهات البصرية في شوارع المنطقة إلى لوحات فنية، بهدف معالجة التشوهات البصرية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، مشيراً إلى أن الحملة هدفت إلى القضاء على مسببات التلوث وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري.من جانبهم عبر المشاركون عن شكرهم لأمانة المنطقة على دعمها هذا العمل الذي سيسهم في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري بمدينة تبوك، مؤكدين بذالك عزمهم على مواصلة العمل لإنجاز بقية الجداريات ومعالجة مظاهرها العشوائية بما يجعلها أكثر أناقة.// انتهى //20:46ت م0176