باريس 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واستوج الدراج البريطاني سايمون يايتس بالمرحلة الـ15 لطواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية اليوم ، بينما عانى الفرنسي جوليان ألافيليب للاحتفاظ بالقميص الأصفر في صدارة الترتيب العام.وبلغت المسافة بين ليمو وفوا برا دالبيس 185 كلم، حيث حل ثانيا الفرنسي ثيبو بينو الذي توج بالمرحلة الرابعة عشرة أمس السبت، بينما أبقى حامل اللقب البريطاني جيراينت توماس على آماله بالاحتفاظ باللقب، بتقليص الفارق عن ألافيليب إلى دقيقة و35 ثانية، مع تبقي ست مراحل على نهاية الطواف (في 28 يوليو).وكان يايتس قد توج أول أمس بالمرحلة الثانية عشرة، في أول فوز يحققه في الطواف الذي يشارك فيه للمرة الرابعة، ومن المقرر أن يخلد الدراجون الى الراحة غدا الاثنين، قبل خوض المرحلة السادسة عشرة بعد غد الثلاثاء في نيم، بطول 177 كلم.// انتهى //21:01ت م0178