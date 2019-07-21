لوس أنجليس 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واستغلب فريق بايرن ميونيخ الألماني على فريق ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم في هيوستن الأميركية ضمن كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم .واستحق بطل ألمانيا الفوز الذي عوض به خسارت مباراته الأولى في البطولة الودية السنوية الموزعة مبارياتها بين الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، أمام أرسنال الإنجليزي الأربعاء الماضي 1-2 ، في حين يأمل ريال مدريد أن يعوض هذه الخسارة عندما يتواجه بعد غد الثلاثاء مع أرسنال الذي حقق السبت في تشارلوت فوزه الثاني، وجاء على حساب فيورنتينا الإيطالي 3-صفر .// انتهى //21:08ت م0180