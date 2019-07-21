رياضي / كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم : بايرن ميونيخ يفوز على ريال مدريد بثلاثية
الأحد 1440/11/18 هـ الموافق 2019/07/21 م واس
لوس أنجليس 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس
تغلب فريق بايرن ميونيخ الألماني على فريق ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم في هيوستن الأميركية ضمن كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم .
واستحق بطل ألمانيا الفوز الذي عوض به خسارت مباراته الأولى في البطولة الودية السنوية الموزعة مبارياتها بين الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، أمام أرسنال الإنجليزي الأربعاء الماضي 1-2 ، في حين يأمل ريال مدريد أن يعوض هذه الخسارة عندما يتواجه بعد غد الثلاثاء مع أرسنال الذي حقق السبت في تشارلوت فوزه الثاني، وجاء على حساب فيورنتينا الإيطالي 3-صفر .
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21:08ت م
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