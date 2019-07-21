القاهرة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسيتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى أديس أبابا على رأس وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للجامعة للمشاركة في الاجتماع العام للتعاون العربي الأفريقي الذي يعقد غدًا تحت الرئاسة المشتركة لأبي الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي.ومن المقرر أن يتناول الاجتماع - الذي يعد الثامن من نوعه بين الجانبين ويمثل أعلى آلية للتنسيق بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ويعقد كل عام بالتناوب بين القاهرة وأديس أبابا - جملة من القضايا السياسية والأمنية والتنموية ذات الأولوية للمنظمتين، إلى جانب عدد من القضايا المتصلة بدفع الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين العالم العربي والقارة الأفريقية تمهيدًا لانعقاد القمة العربية الأفريقية القادمة التي ستلتئم في الرياض خلال شهر نوفمبر المقبل.// انتهى //21:15ت م0181