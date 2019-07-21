رياضي / كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم : يوفنتوس الإيطالي يخسر من توتنهام الإنجليزي
الأحد 1440/11/18 هـ الموافق 2019/07/21 م واس
سنغافورة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس
خسر فريق يوفنتوس الإيطالي من نظيره توتنهام الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم في سنغافورة ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم .
وأنهى توتنهام المباراة بالدقائق الأخيرة عن طريق لاعبه كاين .
وتشارك إيطاليا أيضا بفرق ميلان إلى جانب يوفنتوس ورما وفيورنتينا وإنتر، فيما يشارك ريال وجاره إتلتيكو من إسبانيا، وبنفيكا البرتغالي الذي فاز أمس السبت على غوادالاخارا المكسيكي 3-صفر ، وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد .
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21:17ت م
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