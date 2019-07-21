سنغافورة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسخسر فريق يوفنتوس الإيطالي من نظيره توتنهام الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم في سنغافورة ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم .وأنهى توتنهام المباراة بالدقائق الأخيرة عن طريق لاعبه كاين .وتشارك إيطاليا أيضا بفرق ميلان إلى جانب يوفنتوس ورما وفيورنتينا وإنتر، فيما يشارك ريال وجاره إتلتيكو من إسبانيا، وبنفيكا البرتغالي الذي فاز أمس السبت على غوادالاخارا المكسيكي 3-صفر ، وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد .// انتهى //21:17ت م0182