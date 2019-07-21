سياسي / البحرين تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان
الأحد 1440/11/18 هـ الموافق 2019/07/21 م واس
المنامة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس
أدانت مملكة البحرين بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى ونقطة تفتيش للشرطة في منطقة ديرة إسماعيل خان باكستان، وأسفرا عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابتهم.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع باكستان، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وجددت مملكة البحرين موقفها الثابت والرافض بشدة لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
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