المنامة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسأدانت مملكة البحرين بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى ونقطة تفتيش للشرطة في منطقة ديرة إسماعيل خان باكستان، وأسفرا عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابتهم.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع باكستان، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.وجددت مملكة البحرين موقفها الثابت والرافض بشدة لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.// انتهى //21:31ت م0183