طوكيو 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم فوز ائتلافه الحاكم في انتخابات تجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ، متعهّدا المضي قدمًا في مشروع تعديل الدستور السلمي في اليابان.ويسعى آبي البالغ 64 عامًا إلى تعزيز تفويضه قبل دخول زيادة ضريبية على الاستهلاك حيّز التنفيذ في وقت لاحق من العام الحالي، إضافة إلى المفاوضات التجارية مع واشنطن.// انتهى //22:09ت م0184