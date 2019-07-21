القاهرة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسخسر الزمالك نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، بعد تعادله مع مضيفه الجونة بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة.وأصبح رصيد الزمالك عقب التعادل 69 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الأول، وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ويتبقي للزمالك مباراتين مع الإسماعيلي والأهلي، بينما يتبقى للأهلي لقاء "المقاولون العرب" بخلاف مباراة القمة، فيما وصل رصيد الجونة إلى 38 لينهي الدوري في المركز 14.//انتهى//23:58ت م0193