حائل 18 ذو القعدة 1440هالموافق 21 يوليو 2019م واس‏دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل مساء اليوم, أول شبكة خاصة للبلوكتشين "إيثيريوم"، التي بدأت بتفعيل نموذج تطبيق اللامركزي لـ (الملف الموحد) في المجال الصحي يعمل بمفهوم العقود الذكية وتعتبر من أحدث التقنيات في العالم الرقمي اليوم .وكان في استقبال سموه لدى وصوله المستشفى مدير عام الشؤون الصحية الدكتور حمود الشمري الذي رحب بسموه في زيارته للمستشفى وإطلاعه على معرض تقنية البلوكتشين ( إيثيريوم )بصحة حائل .وقال الدكتور الشمري في كلمة ألقاها في الحفل المعد بهذه المناسبة : بدأنا في مستشفى الملك سلمان التخصصي بمواكبة هذه التقنية وذلك بتشكيل فريق عمل سعودي مكون من موظفي وموظفات المعلوماتية الصحية والدعم الفني والشبكات في قسم الصحة الإلكترونية والتي بدأت العمل بتاريخ 25-04-2019 م .بعد ذلك شاهد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن عرضاً مرئياً عن هذه التقنية .وأعرب سموه عن شكره للدكتور حمود الشمري وزملائه, مشيدًا بجهودهم والحرص على تطبيق أحدث التقنيات في المجال الطبي والإداري .وفي ختام الحفل كرم سمو نائب أمير منطقة حائل فريق العمل في تقنية البلوكتشين " إيثيريوم " .// انتهى //23:59ت م0194